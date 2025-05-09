Мексика подала до суду на Google через перейменування Мексиканської затоки

Перейменування Мексиканської затоки

Нагадаємо, майже одразу після тог як Дональд Трамп офіційно став президентом США, він перейменував Мексиканську затоку на Американську.

Пізніше Google заявила про те, що на території США Мексиканська затока відображатиметься як Американська.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум вважає неправильним рішення Google перейменувати Мексиканську затоку на Американську на Google Maps.

Шейнбаум представила лист, адресований Google, у якому її уряд стверджує, що США не можуть в односторонньому порядку змінювати назву Мексиканської затоки, яку вони ділять із Кубою та Мексикою.

У Мексиці стверджують, що США не можуть законно змінити назву затоки, оскільки, згідно з Конвенцією ООН з морського права, суверенна територія окремої країни простягається тільки до 12 морських миль (близько 22 кілометрів) від берегової лінії.

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