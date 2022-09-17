Мексика на Генассамблее ООН предложит 5-летний план достижения мира в Украине, - CNN

Предложение будет направлено на достижение перемирия не менее чем на 5 лет в пользу мира между всеми нациями.

"План, который будет обнародован на предстоящей Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, позволит посвятить время решению значительных и серьезных экономических и социальных проблем, касающихся народов мира", - сказал Лопес Обрадор.