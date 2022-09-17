Мексика на Генасамблеї ООН запропонує 5-річний план досягнення миру в Україні, - CNN

Пропозиція буде спрямована на досягнення перемир'я щонайменше на 5 років на користь миру між усіма націями.

"План, який буде оприлюднено на майбутній Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, дозволить присвятити час вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які стосуються народів світу", - сказав Лопес Обрадор.