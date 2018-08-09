В Мехико задержали лидера одной из самых опасных мексиканских банд

Местные СМИ сообщают, что был задержан лидер группировки "Союз Тепито" Роберто Мойадо

Глава Министерства внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете сообщил о задержании главы одной из самых опасных банд страны. Об этом министр написал в своем Тwitter.

Главаря банды задержали сотрудники подразделений федеральных сил и антинаркотического отдела федеральной полиции.

"Сотрудники подразделений федеральных сил и антинаркотического отдела федеральной полиции задержали одного из организаторов эпизодов насилия и торговли наркотиками в городе Мехико и штате Мехико", - сообщил глава МВД.

Кроме того, издание El National, ссылаясь на источники в полиции, сообщила, что был задержан лидер группировки "Союз Тепито" Роберто Мойадо. Отмечается, что он стал уже вторым лидером группировки, задержанным за этот месяц.

Добавим, что Мойадо вменяются более 20 эпизодов покупки, продажи и распространения наркотиков, также его подозревают в вымогательстве у уличных торговцев в Мехико. Указано, что расследование деятельности банды активизировалось после обнаружения двух расчлененных тел в Мехико в середине июня.

Масштабное противостояние преступных группировок за передел наркотрафика идет в Мексике с 2007 года: с тех пор в криминальных инцидентах были убиты около 200 тысяч человек.

Напомним, как писало РБК-Украина, в 2016 году правоохранительные органы арестовали наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, сбежавшего из тюрьмы в июле 2015 года.

В мае 2011 года на демонстрацию против "наркотических войн" в столице Мексики Мехико вышли 24 тысячи человек. Они выступили против войны, объявленной президентом страны Фелипе Кальдероном организованным преступным группировкам, ведущим незаконную торговлю наркотиками.