У Мехіко затримали лідера однієї з найнебезпечніших мексиканських банд

Місцеві ЗМІ повідомляють, що був затриманий лідер угрупування "Союз Тепіто" Роберто Мойадо

Глава Міністерства внутрішніх справ Мексики Альфонсо Наваррете повідомив про затримання голови однієї з найнебезпечніших банд країни. Про це міністр написав у своєму Тwitter.

Ватажка банди затримали співробітники підрозділів федеральних сил і антинаркотичного відділу федеральної поліції.

"Співробітники підрозділів федеральних сил і антинаркотичного відділу федеральної поліції затримали одного з організаторів епізодів насильства і торгівлі наркотиками в місті Мехіко і штаті Мехіко", - повідомив глава МВС.

Крім того, видання El National, посилаючись на джерела в поліції, повідомила, що був затриманий лідер угрупування "Союз Тепіто" Роберто Мойадо. Відзначається, що він став вже другим лідером угруповання, яких було затримано за цей місяць.

Додамо, що Мойадо закидають більше 20 епізодів покупки, продажу і розповсюдження наркотиків, також його підозрюють у вимаганні у вуличних торговців у Мехіко. Зазначено, що розслідування діяльності банди активізувалося після виявлення двох розчленованих тіл у Мехіко в середині червня.

Масштабне протистояння злочинних угруповань за переділ наркотрафіку йде у Мексиці з 2007 року: з тих пір у кримінальних інцидентах були вбиті близько 200 тисяч чоловік.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в 2016 році правоохоронні органи заарештували наркобарона Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана, який втік з в'язниці в липні 2015 року.

У травні 2011 року на демонстрацію проти "наркотичних воєн" у столиці Мексики Мехіко вийшли 24 тисяч чоловік. Вони виступили проти війни, оголошеної президентом країни Феліпе Кальдероном організованим злочинним угрупованням, що вели незаконну торгівлю наркотиками.