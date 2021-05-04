В Мехико резко возросло число жертв крушения метромоста

В Мехико в результате крушение метромоста погибли 20 человек. Еще госпитализированы 49 пострадавших.
Об этом заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, сообщает телеканал Milenio.
По словам чиновницы, среди погибших есть несовершеннолетние. Она уточнила, что семь человек находятся в тяжелом состоянии.
Конструкция обрушилась вместе с поездом в районе станций Оливос и Тесонко.
Как сообщается, в поезде метро, рухнувшем вместе с пролетом моста в Мехико, было довольно много людей - многие в это время еще возвращаются с работы.
Напомним, в столице Мексики рухнул метромост с поездом. Сначало была информация, что в результате происшествия погибли 13 человек и около 80 получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Напомним, в прошлом году в южных итальянских провинциях Кротоне и Палермо произошли сильные ливни. В результате в городе Мелисса рухнул автомобильный мост.
Ранее на юге и в центре Италии наблюдались экстремальные погодные условия.