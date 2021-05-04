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У Мехіко різко зросла кількість жертв катастрофи метромосту

Автор: Анастасія Рокитна

У Мехіко в результаті катастрофи метромосту загинули 20 людей. Ще госпіталізовано 49 постраждалих.

Про це заявила мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум, повідомляє телеканал Milenio.

За словами чиновниці, серед загиблих є неповнолітні. Вона уточнила, що семеро людей перебувають у важкому стані.

Конструкція обрушилася разом з поїздом в районі станцій Олівос і Тесонко.

Як повідомляється, в поїзді метро, що впав разом з прольотом моста в Мехіко, було досить багато людей - багато в цей час ще повертаються з роботи.

Нагадаємо, в столиці Мексики впав метроміст з поїздом. Спочатку була інформація, що в результаті події загинули 13 осіб і близько 80 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, минулого року у південних італійських провінціях Кротоне і Палермо відбулися сильні зливи. В результаті в місті Мелісса впав автомобільний міст.

Раньше на півдні і в центрі Італії спостерігалися екстремальні погодні умови.

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