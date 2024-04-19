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Механізми є. В РНБО розповіли, як Україна співпрацює з Telegram щодо блокування каналів

Фото: в РНБО розповіли, як Україна співпрацює з Telegram щодо блокування каналів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Уляна Безпалько

В України є інструментарій впливу на засновника Telegram Павла Дурова, аби він обмежував роботу конкретних каналів на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка в ефірі телемарафону.

"В цілому можу сказати що є інструментарій впливу безпосередньо на Павла Дурова для того, щоб він видаляв конкретний канал для території України принаймні. Відповідно цей інструментарій вже застосовувався у 2022 році, коли обмежені були такі канали як "Рибарь", - розповів Коваленко.

Коваленко додав, що є й інші обмеження, втім, він не має можливості розповісти про них, оскільки над цим працювали інші колеги. 

Як відбувається блокування 

За словами Коваленко, усе починається зі складення списку, з яким потім діляться зі Службою безпеки України (СБУ) та Міністерством цифрової трансформації. Список містить описову частину по законодавству та які публікації його порушують. 

"Механіка є. Також можемо фантазувати в цілому, взяти той самий Китай, який просто в примусовому порядку видалив з магазинів App Store додатки. Фактично це один з тих інструментів, який може працювати. Але "ВКонтакте" досі є в App Store, на Android його теж можна звантажити, якщо я не помиляюся", - відзначив керівник ЦПД. 

Telegram в Україні

Протягом тривалого часу в Україні точаться дискусії щодо діяльності Telegram-каналів. Ще в жовтні, в інтерв'ю РБК-Україна, голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров стверджував про небезпеку з боку анонімних каналів

Також про важливість прозорості з боку анонімних каналів заявляв колишній секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов. 

Як відзначав керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов, попри проблеми з боку Telegram, його все ж можна використати на користь України.

Про те, чи заблокують Telegram й TikTok в Україні, а також що станеться з телемарафоном у 2024 році - читайте в інтерв'ю голови Комітету зі свободи слова Верховної ради Ярослава Юрчишина. 

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