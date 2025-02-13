Механізм "Рамштайну" критично важливий для координації допомоги Україні, - Умєров

Механізм "Рамштайн" є критично важливим для координації міжнародної допомоги Україні. Цей формат залишається ключовим для підтримки оборонних зусиль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Умєров сьогодні, 13 лютого, провів важливі переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
Під час розмови вони обговорили подальшу роботу формату "Рамштайн".
"Дійшли згоди, що цей механізм залишається критично важливим для координації міжнародної допомоги Україні", - наголосив український міністр.
Він повідомив, що вони з німецьким колегою також обговорили роль Європи у досягненні справедливого миру та зміцненні безпеки на континенті.
"Країнам Європи необхідно збільшувати оборонні бюджети та нарощувати виробництво боєприпасів, систем ППО, важкої бронетехніки та іншої критично важливої військової продукції", - пояснив він.
Умєров зауважив, що Німеччина - один із лідерів допомоги Україні та безпеки Європи в цілому. Та наголосив, що саме від її рішень залежить стабільність на континенті.
"Рішення мають бути виважені, але водночас вчасні та сміливі. Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити перемогу та мир в Європі!", - підсумував глава Міноборони.
Нагадаємо, що вчора, 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбувся 26 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
Це стало першим засіданням після інавгурації американського президента Дональда Трампа. США на зустрічі представив новий очільник Пентагону Піт Гегсет.
Примітно, що зустріч у форматі "Рамштайн" вперше очолювали на США, а Британія.
Зауважимо, що вчора надвечір Умєров розповів про основні підсумки "Рамштайну".
Більше про "Рамштайн" та чого чекати Україні - у матеріалі РБК-Україна.
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