Механизм "Рамштайн" критически важен для координации помощи Украине, - Умеров

Умеров сегодня, 13 февраля, провел важные переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров с министром обороны Германии Борисом Писториусом (t.me/ministry_of_defense_ua)

Во время разговора они обсудили дальнейшую работу формата "Рамштайн".

"Пришли к согласию, что этот механизм остается критически важным для координации международной помощи Украине", - подчеркнул украинский министр.

Он сообщил, что они с немецким коллегой также обсудили роль Европы в достижении справедливого мира и укреплении безопасности на континенте.

"Странам Европы необходимо увеличивать оборонные бюджеты и наращивать производство боеприпасов, систем ПВО, тяжелой бронетехники и другой критически важной военной продукции", - пояснил он.

Умеров отметил, что Германия - один из лидеров помощи Украине и безопасности Европы в целом. И подчеркнул, что именно от ее решений зависит стабильность на континенте.

"Решения должны быть взвешенные, но одновременно своевременные и смелые. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить победу и мир в Европе!", - подытожил глава Минобороны.