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Механизм "Рамштайн" критически важен для координации помощи Украине, - Умеров

Украина, Четверг 13 февраля 2025 20:22
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Механизм "Рамштайн" критически важен для координации помощи Украине, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Механизм "Рамштайн" является критически важным для координации международной помощи Украине. Этот формат остается ключевым для поддержки оборонных усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Умеров сегодня, 13 февраля, провел важные переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Механизм &quot;Рамштайн&quot; критически важен для координации помощи Украине, - УмеровФото: министр обороны Украины Рустем Умеров с министром обороны Германии Борисом Писториусом (t.me/ministry_of_defense_ua)

Во время разговора они обсудили дальнейшую работу формата "Рамштайн".

"Пришли к согласию, что этот механизм остается критически важным для координации международной помощи Украине", - подчеркнул украинский министр.

Он сообщил, что они с немецким коллегой также обсудили роль Европы в достижении справедливого мира и укреплении безопасности на континенте.

"Странам Европы необходимо увеличивать оборонные бюджеты и наращивать производство боеприпасов, систем ПВО, тяжелой бронетехники и другой критически важной военной продукции", - пояснил он.

Умеров отметил, что Германия - один из лидеров помощи Украине и безопасности Европы в целом. И подчеркнул, что именно от ее решений зависит стабильность на континенте.

"Решения должны быть взвешенные, но одновременно своевременные и смелые. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить победу и мир в Европе!", - подытожил глава Минобороны.

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, что вчера, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа. США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Гегсет.

Примечательно, что встречу в формате "Рамштайн" впервые возглавляли на США, а Британия.

Заметим, что вчера вечером Умеров рассказал об основных итогах "Рамштайн".

Больше о "Рамштайн" и чего ждать Украине - в материале РБК-Украина.

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Министерство обороны Украины Рустем Умеров Встреча Рамштайн
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