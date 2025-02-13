Механизм "Рамштайн" критически важен для координации помощи Украине, - Умеров
Механизм "Рамштайн" является критически важным для координации международной помощи Украине. Этот формат остается ключевым для поддержки оборонных усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Умеров сегодня, 13 февраля, провел важные переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров с министром обороны Германии Борисом Писториусом (t.me/ministry_of_defense_ua)
Во время разговора они обсудили дальнейшую работу формата "Рамштайн".
"Пришли к согласию, что этот механизм остается критически важным для координации международной помощи Украине", - подчеркнул украинский министр.
Он сообщил, что они с немецким коллегой также обсудили роль Европы в достижении справедливого мира и укреплении безопасности на континенте.
"Странам Европы необходимо увеличивать оборонные бюджеты и наращивать производство боеприпасов, систем ПВО, тяжелой бронетехники и другой критически важной военной продукции", - пояснил он.
Умеров отметил, что Германия - один из лидеров помощи Украине и безопасности Европы в целом. И подчеркнул, что именно от ее решений зависит стабильность на континенте.
"Решения должны быть взвешенные, но одновременно своевременные и смелые. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить победу и мир в Европе!", - подытожил глава Минобороны.
Встреча в формате "Рамштайн"
Напомним, что вчера, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа. США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Гегсет.
Примечательно, что встречу в формате "Рамштайн" впервые возглавляли на США, а Британия.
Заметим, что вчера вечером Умеров рассказал об основных итогах "Рамштайн".
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