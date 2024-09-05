Механічна коробка передач в авто: чи справді олива вічна

Один із способів, який автовиробники використовують для заохочення споживача до покупки їхніх автомобілів – зниження витрат на утримання автомобіля. Звідси їхня боротьба за економічність двигунів і продовжені міжсервісні інтервали – для ТО-1 і ТО-2, зокрема, фільтрів і моторної оливи. Ну а ресурс оливи в механічних коробках передач вирішили взагалі проголосити довічним – на весь термін служби автомобіля. Причому розпочалася така практика ще в 1980-ті роки, коли з’явилися високоякісні оливи, зокрема синтетичні.

Чи може олива бути довічною

Може, тим більше якщо це якісний фірмовий продукт. Мастило в трансмісії працює в умовах простіших, ніж у двигуні – менші температурні навантаження, немає сірчистих випарів і менша кількість пар тертя.

Проте, будь-як олива старішає – і від контакту з повітрям та металами, і від нагріву, і від того, що присадки в ній спрацьовуються – втрачають свою ефективність. І хоча більшість пар тертя в коробці-"механіці" продукує мінімум продуктів зношення, олива за багато років і десятки тисяч кілометрів забруднюється і втрачає штатну в’язкість.

Невже автовиробник обманює?

Не можна сказати, що автовиробник обманює споживачів – якісна олива конвеєрної заправки чесно служить і гарантійний строк, і, певно, перші 150 – 200 тисяч кілометрів. Можливо, коробка не зазнає особливих проблем через стару оливу і протягом більшого пробігу, адже ніхто не знає точно, що насправді мається на увазі під "усім терміном служби автомобіля".

Але точно можна сказати, що після цих 100 – 200 тисяч кілометрів трансмісія починає зношуватись більш інтенсивно, оскільки захисна дія мастила знижується.

То чи треба міняти оливу в "механіці"?

Якщо вашій машині більше 5 – 6 років і більше 200 – 300 тисяч кілометрів пробігу, то оливу краще поміняти. Її шестерні, підшипники, а головне – синхронізатори працюватимуть краще і їхнє життя однозначно буде продовжено.

І навіть якщо ви придбали нову машину, і плануєте користуватись нею не 3 – 4 роки, а бодай удвічі більше, оливу в коробці теж треба замінювати. Якщо ви хочете, щоб механічна коробка передач служила вам без проблем якомога довше, її краще балувати свіжою оливою. Досвідчені автомеханіки радять робити це кожні 60 – 100 тисяч кілометрів, в залежності від моделі авто і власне коробки передач.

Якщо коротко

Щоб забезпечити механічній трансмісії дійсно довге і безпроблемне життя, однієї свіжої оливи буде замало. Бажано дотримуватись ще кількох нескладних правил: не перемикайте передачі надто швидким рухом важеля, не тримайте руку на важелі перемикання передач без потреби, не перемикайтесь на задній хід, коли машина ще котиться вперед (і навпаки), перемикайте передачі тільки при холостих обертах двигуна. І не ігноруйте сигнали, які подає вам коробка: нештатні шуми, вібрації на важелі перемикання, ускладнене перемикання передач тощо.