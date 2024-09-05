Механическая коробка передач в авто: действительно ли масло вечное

Один из способов, который автопроизводители используют для поощрения потребителя к покупке их автомобилей – снижение затрат на содержание автомобиля. Отсюда их борьба за экономичность двигателей и продолженные межсервисные интервалы – для ТО-1 и ТО-2, в частности фильтров и моторного масла. Ну а ресурс масла в механических коробках передач решили вообще провозгласить пожизненным – на весь срок службы автомобиля. Причем началась такая практика еще в 1980-е годы, когда появились высококачественные масла, в том числе синтетические.

Может ли масло быть пожизненным

Может быть, тем более если это качественный фирменный продукт. Смазка в трансмиссии работает в условиях более простых, чем в двигателе – меньшие температурные нагрузки, нет сернистых испарений и меньшее количество пар трения.

Тем не менее, любое масло стареет – и от контакта с воздухом и металлами, и от нагрева, и от того, что присадки в нем срабатываются – теряют свою эффективность. И хотя большинство пар трения в коробке-"механике" продуцирует минимум продуктов износа, масло за многие годы и десятки тысяч километров загрязняется и теряет штатную вязкость.

Неужели автопроизводитель обманывает?

Нельзя сказать, что автопроизводитель обманывает потребителей – качественное масло конвейерной заправки честно служит и гарантийный срок, и, вероятно, первые 150 – 200 тысяч километров. Возможно, коробка не испытывает особых проблем из-за старого масла и в течение большего пробега, ведь никто не знает точно, что на самом деле подразумевается под "всем сроком службы автомобиля".

Но точно можно сказать, что после этих 100 – 200 тысяч километров трансмиссия начинает изнашиваться более интенсивно, поскольку защитное действие смазки снижается.

Нужно ли менять масло в "механике"?

Если вашей машине больше 5 – 6 лет и больше 200 – 300 тысяч километров пробега, то масло лучше поменять. Ее шестерни, подшипники, а главное – синхронизаторы будут работать лучше и их жизнь будет однозначно продлена.

И даже если вы приобрели новую машину и планируете пользоваться ею не 3 – 4 года, а хотя бы вдвое больше, масло в коробке тоже нужно заменять. Если вы хотите, чтобы механическая коробка передач служила вам без проблем как можно дольше, ее лучше баловать свежим маслом. Опытные автомеханики рекомендуют делать это каждые 60 – 100 тыщ км, зависимо от модели авто и фактически коробки передач.

Если коротко

Чтобы обеспечить механической трансмиссии действительно долгую и беспроблемную жизнь, одного свежего масла будет маловато. Желательно придерживаться еще нескольких несложных правил: не переключайте передачи слишком быстрым рычажным движением, не держите руку на рычаге переключения передач без надобности, не переключайтесь на задний ход, когда машина еще катится вперед (и наоборот), переключайте передачи только при холостых оборотах двигателя. И не игнорируйте сигналы, которые подает вам коробка: нештатные шумы, вибрации на рычаге переключения, усложненное переключение передач и т.д.