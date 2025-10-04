Меган Маркл зачарувала всіх на Тижні моди в Парижі: яким був образ герцогині (фото)

Меган Маркл на Тижні моди в Парижі

Вона обрала для виходу білий оверсайз кейп, який накинула поверх класичної блузи того ж відтінку.

Образ доповнили чорні туфлі на гострому носку, а волосся Меган зібрала у стильний гладкий пучок.

Герцогиня з'явилася на модному показі Balenciaga не просто так. За словами представника, вона прийшла підтримати нового креативного директора бренду П'єрпаоло Піччоллі.

Як з'ясувалося, Маркл протягом багатьох років носила його моделі та працювала з ним над створенням своїх образів для важливих заходів.

"Вона давно захоплюється його майстерністю та сучасною елегантністю, і сьогоднішній вечір не став винятком. Він є кульмінацією багаторічної творчості та дружби, що відображається в її підтримці його нового творчого етапу в Balenciaga", - пояснили представники.

Варто зазначити, що після весілля з принцом Гаррі та життя в монаршій родині Меган рідко з'являлася на подібних заходах. Це її перша поява на Тижні моди вже після звільнення від королівських обов'язків.

Як відреагували в мережі на образ Меган Маркл

Користувачі засипають герцогиню Сассекську компліментами. Багато хто відзначає вдалий вибір наряду, який миттєво привертає увагу до власниці.

"Вона так сяє!"

"Така прекрасна!"

"Боже мій, вона просто приголомшлива!"

"Вона ніколи не мала такий класний вигляд, як у білому".

"Вона просто зачарувала мене! Бідні люди, які намагаються з нею змагатися!".

