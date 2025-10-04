Меган Маркл очаровала всех на Неделе моды в Париже: каким был образ герцогини (фото)

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поразила редким появлением на Неделе моды в Париже, посетив показ Balenciaga 4 октября.
Каким был образ герцогини, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на People.
Она выбрала для выхода белый оверсайз кейп, который накинула поверх классической блузы того же оттенка.
Образ дополнили черные туфли на остром носке, а волосы Меган собрала в стильный гладкий пучок.
Герцогиня появилась на модном показе Balenciaga не просто так. По словам представителя, она пришла поддержать нового креативного директора бренда Пьерпаоло Пиччолли.
Как выяснилось, Маркл на протяжении многих лет носила его модели и работала с ним над созданием своих образов для важных мероприятий.
"Она давно восхищается его мастерством и современной элегантностью, и сегодняшний вечер не стал исключением. Он является кульминацией многолетнего творчества и дружбы, что отражается в ее поддержке его нового творческого этапа в Balenciaga", - пояснили представители.
Стоит отметить, что после свадьбы с принцем Гарри и жизни в монаршей семье Меган редко появлялась на подобных мероприятиях. Это ее первое появление на Неделе моды уже после освобождения от королевских обязанностей.
Пользователи засыпают герцогиню Сассекскую комплиментами. Многие отмечают удачный выбор наряда, который мгновенно привлекает внимание к обладательнице.
