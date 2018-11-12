Из Меджлиса предлагают исключать за сотрудничество с Россией, - Джемилев

Фото: Мустафа Джемилев (РБК-Украина/Виталий Носач)

На место исключенных делегатов предлагают избрать новых

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев во время конференции делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва 12 ноября заявил, что есть предложение от делегатов исключать из Меджлиса за сотрудничество с российской властью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В то же время Джемилев не назвал конкретных имен и не уточнил количество кандидатов на исключение. Но подчеркнул, что на место исключенных делегатов могут избрать новых.

"Некоторые делегаты настаивают на том, чтобы провести голосование об исключении членов Меджлиса, которые предали свой народ и государство. На их место предлагается выбрать новых членов. Другие делегаты Курултая считают, что на предателей в рядах Меджлиса просто можно не обращать внимания", - сказал он.

Однако, чтобы исключить членов Меджлиса, необходим кворум делегатов. Во время сегодняшней конференции присутствовали около ста членов Меджлиса, а этого недостаточно для кворума.

Джемилев также подчеркнул, что Курултай и Меджлис - единственные легитимные представительные органы на территории аннексированного Крыма "не только крымских татар, но и всех жителей, которые не изменили Украине".

Напомним, сегодня Меджлис крымскотатарского народа созвал в Киеве конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа. Среди тем, которые будут обсуждаться во время конференции, будут, в частности, ситуация в оккупированном Крыму и задачи органов национального самоуправления в условиях временной оккупации полуострова Россией.

В то же время, многие делегаты не смогли приехать на конференцию. Однако председатель Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что сегодня "будут искать механизмы, чтобы каждый смог заявить о своей позиции независимо от того, где он находится". Кроме того, во время конференции делегаты должны решить, как дальше будет работать Курултай в условиях оккупации Крыма.