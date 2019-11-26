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У Зеленского рассказали о квотах для крымских татар

Новости » Политика     26.11.2019 - 10:40
У Зеленского рассказали о квотах для крымских татар
Фото: Тамила Ташева (РБК-Украина)

Никаких вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины в этом контексте не возникает

Предусмотрено квотное представительство крымских татар во всех органах местной власти и местных советах полуострова. Об этом рассказала заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.

Ташева отмечает, что этот вопрос нуждается в коммуникации, потому что это нужно объяснить.

"Опять-таки, большой ошибкой я считаю то, что не было активной работы, чтобы объяснять: что это такое и почему крымские татары имеют право на определенную квоту в органах государственной власти и местных советах полуострова", - считает она.

По ее словам, никаких вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины в этом контексте не возникает.

"Это вопрос исторической справедливости, это коренной народ Украины, который пережил несколько волн депортации и является угнетенным, ему нужно помочь восстановить свои права", - добавила она.

Напомним, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал внести изменения в Конституцию в части переформатирования Крыму.

Также Чубаров заявил, что признание РФ документов ОРДЛО дает Украине повод выйти из Минских договоренностей.

Ташева сообщила, когда Украина восстановит водоснабжение и транспорт с Крымом В Конституцию планируют вписать норму о Меджлисе и Курултае
Новости Украины Владимир ЗеленскийКрымквоты
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