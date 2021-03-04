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Медзакупки о вакцине Sinovac: первую партию должны поставить не позднее 7 марта

Автор: Игорь Литвиненко

Согласно контракту первая партия китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac должна быть поставлена в Украину до 7 марта. При этом она будет принята лишь в том случае, если будет подтверждена ее эффективность.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины".

"В любом случае наша позиция такова. Поставка первой партии в 700 тысяч доз вакцины должна состояться не позднее 7 марта, согласно условиям договора. Для принятия товара мы должны убедиться в соответствии вакцины требованиям, указанным в договоре, в частности, в части регистрации в Украине, а также минимального показателя эффективности ", - сообщили в Медзакупках.

В госпредприятии сообщили, что обратились в Министерство здравоохранения Украины о состоянии рассмотрения вопроса регистрации вакцины от Sinovac, а также заявленного уровня эффективности.

Напомним, ранее в фармацевтической компании "Лекхим", которая является представителем Sinovac, заявили, что вакцину от коронавируса китайской компании планируют поставить в Украину до 15 марта.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что вакцину Sinovac должны поставить в Украину до 6 марта, но сроки могут быть смещены.

Он добавил, что пока компания Sinovac не подтвердила Украине эффективность своей вакцины от коронавируса.

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Новости Украины закупкавакцина от коронавируса
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