Медзакупки о вакцине Sinovac: первую партию должны поставить не позднее 7 марта

Согласно контракту первая партия китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac должна быть поставлена в Украину до 7 марта. При этом она будет принята лишь в том случае, если будет подтверждена ее эффективность.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявили в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины".
"В любом случае наша позиция такова. Поставка первой партии в 700 тысяч доз вакцины должна состояться не позднее 7 марта, согласно условиям договора. Для принятия товара мы должны убедиться в соответствии вакцины требованиям, указанным в договоре, в частности, в части регистрации в Украине, а также минимального показателя эффективности ", - сообщили в Медзакупках.
В госпредприятии сообщили, что обратились в Министерство здравоохранения Украины о состоянии рассмотрения вопроса регистрации вакцины от Sinovac, а также заявленного уровня эффективности.
Напомним, ранее в фармацевтической компании "Лекхим", которая является представителем Sinovac, заявили, что вакцину от коронавируса китайской компании планируют поставить в Украину до 15 марта.
При этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что вакцину Sinovac должны поставить в Украину до 6 марта, но сроки могут быть смещены.
Он добавил, что пока компания Sinovac не подтвердила Украине эффективность своей вакцины от коронавируса.