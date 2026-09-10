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Медведєв заявив, що мобілізації в РФ не буде, а чутки про неї - "брехлива провокація Києва"

01:31 10.09.2026 Чт
2 хв
За словами Медведєва, потреби росармії "повністю задовольняються"
aimg Юлія Маловічко
Фото: голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв (росЗМІ)

Заступник голови Ради безпеки РФ і голова партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв заперечує проведення мобілізації в РФ цієї осені. Він також назвав чутки про неї "брехливою провокацією Києва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Крім того, Медведєв заявив, що Україна поширює "чутки про мобілізацію" в РФ, щоб розколоти суспільство перед виборами до Держдуми.

"Очевидно, що ворог намагається використати електоральний період, щоб послабити країну зсередини. Щоб розколоти суспільство, всіляко розгойдати ситуацію. І, зрештою, завадити нам досягти цілей спецоперації. Не дати нам перемогти. Ми бачимо за кількістю настирливих вкидань і смердючих фейків, як активно вони намагаються цей шанс використати", - заявив заступник голови Ради безпеки РФ.

Він також згадав нещодавні слова російського диктатора Володимира Путіна, який також заперечував плани проведення мобілізації в РФ.

"Про це нещодавно сказав Верховний головнокомандувач. І я ще раз повторю, що ця чутка - брехлива провокація з боку київської влади, яка зазнає найважчого дефіциту людських ресурсів", - підкреслив Медведєв.

Ще глава "Єдиної Росії" додав, що потреби росармії "цілком задовольняються за рахунок контрактників і добровольців".

"Вони є справжніми патріотами Росії. Саме тому жодної необхідності в мобілізації немає", - резюмував Медведєв.

Мобілізація в РФ

Як відомо, в Росії очікується мобілізація цієї осені, про що свідчать багато фактів і даних розвідок низки країн, хоча Кремль все заперечує.

Наприклад, напередодні повідомлялося, що росіяни масово одержують "мобілізаційні розпорядження" у військкоматах. Це дозволить країні-агресорові терміново викликати до пунктів збору сотні тисяч чоловіків.

Також РБК-Україна писало, що в РФ вже зафіксовано випадок, коли військовозобов'язаний запасу не зміг залишити країну. Рішення про обмеження виїзду ухвалив військкомат.

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Дмитро МедведєвМобілізація в Росії