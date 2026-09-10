Медведєв заявив, що мобілізації в РФ не буде, а чутки про неї - "брехлива провокація Києва"

Крім того, Медведєв заявив, що Україна поширює "чутки про мобілізацію" в РФ, щоб розколоти суспільство перед виборами до Держдуми.

"Очевидно, що ворог намагається використати електоральний період, щоб послабити країну зсередини. Щоб розколоти суспільство, всіляко розгойдати ситуацію. І, зрештою, завадити нам досягти цілей спецоперації. Не дати нам перемогти. Ми бачимо за кількістю настирливих вкидань і смердючих фейків, як активно вони намагаються цей шанс використати", - заявив заступник голови Ради безпеки РФ.

Він також згадав нещодавні слова російського диктатора Володимира Путіна, який також заперечував плани проведення мобілізації в РФ.

"Про це нещодавно сказав Верховний головнокомандувач. І я ще раз повторю, що ця чутка - брехлива провокація з боку київської влади, яка зазнає найважчого дефіциту людських ресурсів", - підкреслив Медведєв.

Ще глава "Єдиної Росії" додав, що потреби росармії "цілком задовольняються за рахунок контрактників і добровольців".

"Вони є справжніми патріотами Росії. Саме тому жодної необхідності в мобілізації немає", - резюмував Медведєв.