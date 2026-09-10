Кроме того Медведев заявил, что Украина распространяет "слухи о мобилизации" в РФ чтобы расколоть общество перед выборами в Госдуму.

"Очевидно, что враг пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить страну изнутри. Чтобы расколоть общество, всемерно раскачать ситуацию. И, в конечном счете, помешать нам достичь целей спецоперации. Не дать нам победить. Мы видим по количеству настырных вбросов и зловонных фейков, как активно они стараются этот шанс использовать", - заявил замглавы Совбеза РФ.

Он также вспомнил недавние слова российского диктатора Владимира Путина, который также отрицал планы о проведении мобилизации в РФ.

"Об этом недавно сказал Верховный главнокомандующий. И я еще раз повторю, что этот слух - лживая провокация со стороны киевской власти, которая испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов", - подчеркнул Медведев.

Еще глава "Единой России" добавил, что потребности росармии "полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев".

"Они истинные патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет", - резюмировал Медведев.