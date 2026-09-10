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Медведев заявил, что мобилизации в РФ не будет, а слухи о ней - "лживая провокация Киева"

01:31 10.09.2026 Чт
2 мин
По словам Медведева, потребности росармии "полностью удовлетворяются"
aimg Юлия Маловичко
Фото: глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев (росСМИ)

Замглавы Совбеза РФ и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отрицает проведение мобилизации в РФ этой осенью. Он также назвал слухи о ней "лживой провокацией Киева".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Кроме того Медведев заявил, что Украина распространяет "слухи о мобилизации" в РФ чтобы расколоть общество перед выборами в Госдуму.

"Очевидно, что враг пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить страну изнутри. Чтобы расколоть общество, всемерно раскачать ситуацию. И, в конечном счете, помешать нам достичь целей спецоперации. Не дать нам победить. Мы видим по количеству настырных вбросов и зловонных фейков, как активно они стараются этот шанс использовать", - заявил замглавы Совбеза РФ.

Он также вспомнил недавние слова российского диктатора Владимира Путина, который также отрицал планы о проведении мобилизации в РФ.

"Об этом недавно сказал Верховный главнокомандующий. И я еще раз повторю, что этот слух - лживая провокация со стороны киевской власти, которая испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов", - подчеркнул Медведев.

Еще глава "Единой России" добавил, что потребности росармии "полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев".

"Они истинные патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет", - резюмировал Медведев.

Мобилизация в РФ

Как известно, в России ожидается мобилизация этой осенью, о чем свидетельствуют многие факты и данные разведок ряда стран, хотя Кремль все отрицает.

К примеру, накануне сообщалось, что русские массово получают "мобилизационные предписания" в военкоматах. Это позволит стране-агрессору срочно вызвать в пункты сбора сотни тысяч мужчин.

Также РБК-Украина писало, что в РФ уже зафиксирован случай, когда военнообязанный запаса не смог покинуть страну. Решение об ограничении выезда принял военкомат.

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