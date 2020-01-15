Медведев уходит с поста премьера РФ после выступления Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию объявил об отставке правительства. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что заявление об отставке Медведев сделал на встрече Путина с российским кабинетом министров. По его словам, изменения в Конституцию, ранее анонсированные президентом России, "внесут существенные изменения в баланс власти".

"В этом контексте, очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я считаю правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил Медведев.

Также сообщается, что Путин заявил о намерении ввести должность замглавы Совета безопасности и назначить Медведева на эту должность.

Напомним, Медведев был в очередной раз переназначен премьером России 8 мая 2018 года после победы Путина на президентских выборах. Пост главы правительства в общей сложности после ухода с президентского кресла он занимал с мая 2012 года.

Медведев был президентом Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года. До этого был главой совета директоров "Газпрома" и первым замглавы правительства, куратором приоритетных национальных проектов. На выборах при 2008 года при безусловной поддержке Путина набрал более 70,3%.