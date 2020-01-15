Медведєв йде з поста прем'єра РФ після виступу Путіна

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам оголосив про відставку уряду. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що заяву про відставку Медведєв зробив на зустрічі Путіна з російським кабінетом міністрів. За його словами, зміни до Конституції, раніше анонсовані президентом Росії, "внесуть суттєві зміни в баланс влади".

"У цьому контексті, очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення, і в цих умовах, я вважаю правильним відповідно до статті 117 Конституції РФ, щоб уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку ", - заявив Медведєв.

Також повідомляється, що Путін заявив про намір запровадити посаду заступника голови Ради безпеки і призначити Медведєва на цю посаду.

Нагадаємо, Медведєв був в черговий раз перепризначений прем'єром Росії 8 травня 2018 роки після перемоги Путіна на президентських виборах. Пост глави уряду в цілому після відходу з президентського крісла він займав з травня 2012 року.

Медведєв був президентом Російської Федерації з 7 травня 2008 по 7 травня 2012 року. До цього був головою ради директорів "Газпрому" і першим заступником голови уряду, куратором пріоритетних національних проектів. На виборах у 2008 року за безумовної підтримки Путіна набрав більше 70,3%.

