Медведев сделал резкий выпад в адрес Зеленского из-за отсутствия переговоров

Российская Федерация якобы не заинтересована в переговорах с Украиной, поскольку президент Владимир Зеленский "не вызывает доверия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева для французского телеканала LCI, выдержки из которого приводит ТАСС .

По его словам, пока продолжались переговоры с Украиной и Западом, якобы можно было избежать военного вторжения. Но переговорный процесс не увенчался успехом.

"Зеленский как собеседник в переговорах не вызывает доверия РФ, так как неопытен, зависим от других стран и подвержен влиянию психотропов", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что переговоры Зеленского и российского президента Владимира Путина могут состояться только при определенных условиях и будут зависеть от ситуации на фронте.