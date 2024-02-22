Медведєв розмріявся про наступ на Київ та Одесу. В ЄС йому порадили "підлікувати голову"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що для "досягнення цілей СВО", військам РФ доведеться знову дійти до Києва, та зауважив що Росія вже "зачекалася Одеси". У Єврокомісії йому порадили полікувати психіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви речника Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано та Медведєва .

Медведєв в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що для досягнення "цілей СВО", російським військам доведеться знову дійти до Києва - "якщо не зараз, то за якийсь час", та заявив, що Росія вже "зачекалася Одеси".

"Де зупинитися? Не знаю. Я думаю, що з урахуванням того, про що я сказав, нам ще доведеться багато і серйозно працювати. Чи буде це Київ? Так, напевно, це має бути й Київ. Якщо не зараз, то через якийсь час, можливо, в якусь іншу фазу розвитку цього конфлікту", - намріяв російський посадовець.

За словами Медведєва, на це нібито є дві причини. Перша − Київ нібито "російське місто" і друга − від нього нібито "виходить інтернаціональна загроза існуванню Російської Федерації", оскільки Києвом нібито "керує інтернаціональна бригада противників Росії на чолі зі Сполученими Штатами Америки".

Заступник голови Радбезу також згадав і про Одесу.

"Одеса, повертайся додому. Ми зачекалися Одесу в Російській Федерації. Навіть у силу історії цього міста, того, які там люди живуть, якою мовою говорять − це наше російське місто", - сказав він.

Реакція Єврокомісії

"Зазвичай ми не коментуємо слова людей, які щосили намагаються привертати увагу до себе, особливо якщо це внутрішній "номер 2" для якихось цілей. Хоча це добре, що згадана вами особа публічно транслює діагноз про стан свого ментального здоров’я, єдине, що тут можна сказати - це порекомендувати консультації і допомогу фахівця", - відповів Стано.

Він зауважив, що ті мільярди доларів, які Росія змарнувала на ведення війни проти України, Москва могла б використати на програми підтримки здоров’я своїх громадян.

"Думаю, міністри закордонних справ країн-членів дуже чітко висловили свою позицію, коли зустрічалися у понеділок: що ми продовжимо підтримувати Україну, яка правомірно захищається від агресії… Високий представник ЄС Жозеп Боррель і країни-члени роблять те, що можуть зробити, щоби - як зазначив високий представник - надавати Україні "більше і швидше", і не лише "скільки буде необхідно", а "скільки б це не вартувало", - додав речник.

Нагадаємо, раніше Брюссель запропонував щорічно виділяти по 5 млрд євро протягом наступних чотирьох років для підтримки України за допомогою Європейського фонду миру.

Ми також писали, що вчора Боррель розкрив деталі 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

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