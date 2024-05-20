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Медведєв пригрозив Яндексу, бо його ШІ не захотів відповідати про нібито нацизм в Україні

Фото: заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив російській інтернет-компанії "Яндекс" через те, що її голосовий помічник Alisa не зміг надати відповіді, які узгоджуються з поточною російською державною пропагандою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Вчора Медведєв розкритикував голосовий помічник Alisa від Яндекс, тому що він не зміг відповісти на запитання про закон США, який схвалює конфіскацію російських закордонних активів, та про пам’ятники нібито симпатикам нацизму, які нібито встановлюють в Україні.

Медведєв заявив, що штучний інтелект Яндекса є "боягузом", і припустив, що Яндекс може бути стурбований можливою образою своїх західних клієнтів.

За словами російського чиновника, небажання Яндекса давати відповіді на ці запитання сильно підриває довіру до його продуктів і може стати підставою для російського уряду визнати послуги Яндекса "неповноцінними" і навіть ідентифікувати менеджерів компанії як "іноземних агентів".

Російські ЗМІ пишуть, що чиновники в РФ раніше подавали скарги на подібні великі мовні моделі через те, що вони не дають достатньо патріотичних відповідей.

ISW прогнозує, що російська влада, ймовірно, продовжуватиме боротися з великими мовними моделями, оскільки Кремль прагне зміцнити свій контроль над російським інформаційним простором.

"Одна з найтупіших речей"

У лютому російський диктатор Володимир Путін дав інтерв'ю консервативному американському журналісту Такеру Карлсону, в якому відповів на запитання про одну із заявлених ним цілей війни проти України - "денацифікацію".

Після повернення в США Карлсон висміяв Путіна за цю відповідь.

"Я думаю, що це (слова Путіна про "денацифікацію", - ред.) одна з найтупіших речей, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що означає "денацифікація"?" - сказав він. Журналіст зазначив, що йому не сподобалась частина розмови з диктатором, де він "просто намагався очорнити Україну".

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