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Медведев пригрозил Яндексу, потому что его ИИ не захотел отвечать о якобы нацизме в Украине

Фото: заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил российской интернет-компании "Яндекс" из-за того, что ее голосовой помощник Alisa не смог предоставить ответы, согласующиеся с текущей российской государственной пропагандой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Вчера Медведев раскритиковал голосовой помощник Alisa от Яндекс, потому что он затруднился ответить на вопросы о законе США, который одобряет конфискацию российских зарубежных активов, и о памятниках якобы симпатикам нацизма, которые якобы устанавливают в Украине.

Медведев заявил, что искусственный интеллект Яндекса является "трусом", и предположил, что Яндекс может быть озабочен возможным оскорблением своих западных клиентов.

По словам российского чиновника, нежелание Яндекса давать ответы на эти вопросы сильно подрывает доверие к его продуктам и может стать основанием для российского правительства признать услуги Яндекса "неполноценными" и даже идентифицировать менеджеров компании как "иностранных агентов".

Российские СМИ пишут, что чиновники в РФ ранее подавали жалобы на подобные большие языковые модели из-за того, что они не дают достаточно патриотических ответов.

ISW прогнозирует, что российские власти, по всей вероятности, будут продолжать бороться с большими языковыми моделями, поскольку Кремль стремится укрепить свой контроль над российским информационным пространством.

"Одна из самых тупых вещей"

В феврале российский диктатор Владимир Путин дал интервью консервативному американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором ответил на вопрос об одной из заявленных им целей войны против Украины – "денацификации".

После возвращения в США Карлсон высмеял Путина за этот ответ.

"Я думаю, что это (слова Путина о "денацификации", - ред.) одна из самых тупых вещей, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что означает "денацификация"?" – сказал он. Журналист отметил, что ему не понравилась часть разговора с диктатором, где он "просто пытался очернить Украину".

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Дмитрий МедведевЯндексПропагандист