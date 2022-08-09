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Медведев снова отличился циничным заявлением из-за слов Зеленского

Новина українською →
Москва, Вторник 09 августа 2022 10:48
Медведев снова отличился циничным заявлением из-за слов Зеленского Фото: заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз отличился циничным заявлением. В этот раз он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности россиян за войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Медведева в Telegram.

В частности, он сравнил слова Зеленского с идеями немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

"Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?", - написал Медведев.

Напомним, ранее Зеленский призвал Запад закрыть границы для всех россиян, добавив, что они несут ответственность за войну в Украине.

Ранее МИД Эстонии предложил включить в следующий пакет европейских санкций против России запрет на выдачу виз.

Но в Брюсселе утверждают, что полный запрет в отношении всех россиян будет противоречить политике ЕС.

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