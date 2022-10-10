Медведєв назвав можливу відповідь Росії на вибух на Кримському мості

При цьому раніше Медведєв погрожував застосуванням ядерної зброї у разі удару по мосту.

"Замовник і виконавець злочину – держава Україна. Відповіддю Росії на це може бути лише пряме знищення терористів. Так, як заведено у світі", – заявив Медведєв.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що вважає вибух на Кримському мості "терактом", який нібито спрямований на руйнування російської інфраструктури.

Зазначимо, що влада РФ неодноразово заявляла про те, що міст дуже надійно захищений і його неможливо буде зруйнувати. Особливо часто такі пропагандистські висловлювання почали звучати після того, як українські чиновники натякали, що міст є метою бійців ЗСУ.