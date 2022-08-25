Медведев нафантазировал "полтора сценария" развития ситуации в Украине

Россия продолжает исключать победу Украины в войне. При этом в Москве уверены, что есть всего "полтора сценария" развития ситуации в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в его Telegram-канале.
Он раскритиковал западных экспертов и политиков, которые дают прогнозы о победе Украины, и назвал их "враньем".
"Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада", - заявил Медведев.
Он считает, что есть "полтора сценария" развития ситуации. При этом Медведев традиционно заверил в успешности так называемой "спецоперации" РФ.
"Сценариев всего полтора. Первый - достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй - военный переворот в Украине, а уже затем признание итогов спецоперации", - написал он.
Напомним, что Медведев ранее открыто угрожал европейским АЭС, заявляя о "новом Чернобыле".
Также он пригрозил Украине "судным днем", если наши бойцы попытаются освободить Крым от оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.