Медведєв нафантазував "півтора сценарії" розвитку ситуації в Україні

Він розкритикував західних експертів і політиків, які дають прогнози про перемогу України, і назвав їх "брехнею".

"Прогнози перемоги будують в Києві і в українофільствуючих країнах Заходу", - заявив Медведєв.

Він вважає, що є "півтора сценарії" розвитку ситуації. При цьому Медведєв традиційно запевнив в успішності так званої "спецоперації" РФ.

"Сценаріїв всього півтора. Перший - досягнення всіх цілей СВО і недвозначне визнання її підсумків у Києві. Другий - військовий переворот в Україні, а вже потім визнання підсумків спецоперації", - написав він.