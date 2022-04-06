Медведев, Мишустин и весь Совбез России: против кого еще ввели санкции США

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. А также в отношении других членов российского Совбеза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Сообщается, что санкции введены против членов Совета безопасности России, включая бывшего Медведева и Мишустина.

"Эти лица обогатились за счет русского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны (президента России, - ред.) Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах", - добавили в Белом доме.

Отметим, постоянный состав Совета безопасности России выглядит следующим образом: