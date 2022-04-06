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Медведев, Мишустин и весь Совбез России: против кого еще ввели санкции США

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Вашингтон, Среда 06 апреля 2022 17:54
Медведев, Мишустин и весь Совбез России: против кого еще ввели санкции США Фото: замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. А также в отношении других членов российского Совбеза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Сообщается, что санкции введены против членов Совета безопасности России, включая бывшего Медведева и Мишустина.

"Эти лица обогатились за счет русского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны (президента России, - ред.) Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах", - добавили в Белом доме.

Отметим, постоянный состав Совета безопасности России выглядит следующим образом:

  • Владимир Путин - президент России
  • Александр Бортников - директор ФСБ
  • Антон Вайно - руководитель Администрации президента
  • Вячеслав Володин - глава Госдумы
  • Сергей Иванов - специальный представитель Путина
  • Владимир Колокольцев - министр внутренних дел
  • Сергей Лавров - министр иностранных дел
  • Валентина Матвиенко - председатель Совета Федерации
  • Дмитрий Медведев - замглавы Совбеза
  • Михаил Мишустин - премьер-министр
  • Сергей Нарышкин - директор СВР
  • Николай Патуршев - секретарь Собеза
  • Сергей Шойгу - министр обороны

Напомним, санкции против Путина ввели еще 26 февраля.

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