Медведев, Мишустин и весь Совбез России: против кого еще ввели санкции США
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. А также в отношении других членов российского Совбеза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Сообщается, что санкции введены против членов Совета безопасности России, включая бывшего Медведева и Мишустина.
"Эти лица обогатились за счет русского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны (президента России, - ред.) Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах", - добавили в Белом доме.
Отметим, постоянный состав Совета безопасности России выглядит следующим образом:
- Владимир Путин - президент России
- Александр Бортников - директор ФСБ
- Антон Вайно - руководитель Администрации президента
- Вячеслав Володин - глава Госдумы
- Сергей Иванов - специальный представитель Путина
- Владимир Колокольцев - министр внутренних дел
- Сергей Лавров - министр иностранных дел
- Валентина Матвиенко - председатель Совета Федерации
- Дмитрий Медведев - замглавы Совбеза
- Михаил Мишустин - премьер-министр
- Сергей Нарышкин - директор СВР
- Николай Патуршев - секретарь Собеза
- Сергей Шойгу - министр обороны
Напомним, санкции против Путина ввели еще 26 февраля.
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