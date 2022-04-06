Медведєв, Мішустін та весь Радбез Росії: проти кого ще ввели санкції США
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна і заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. А також щодо інших членів російського Радбезу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Повідомляється, що санкції введено проти членів Ради безпеки Росії, включаючи колишнього Медведєва і Мішустіна.
"Ці особи збагатилися за рахунок російського народу. Деякі з них несуть відповідальність за надання підтримки, необхідної для підтримки війни (президента Росії, - ред.) Путіна з Україною. Ця дія відрізає їх від фінансової системи США і заморожує всі активи, якими вони володіють в Сполучених Штатах", - додали в Білому домі.
Зазначимо, постійний склад Ради безпеки Росії виглядає наступним чином:
- Володимир Путін - президент Росії
- Олександр Бортніков - директор ФСБ
- Антон Вайно - керівник Адміністрації президента
- В'ячеслав Володін - глава Держдуми
- Сергій Іванов - спеціальний представник Путіна
- Володимир Колокольцев - міністр внутрішніх справ
- Сергій Лавров - міністр закордонних справ
- Валентина Матвієнко - голова Ради Федерації
- Дмитро Медведєв - заступник голови Радбезу
- Михайло Мішустін - прем'єр-міністр
- Сергій Наришкін - директор СЗР
- Микола Патуршев - секретар Собеза
- Сергій Шойгу - міністр оборони
Нагадавши, санкції проти Путіна ввели ще 26 лютого.
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