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Медведєв, Мішустін та весь Радбез Росії: проти кого ще ввели санкції США

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Вашингтон, Середа 06 квітня 2022 17:54
Медведєв, Мішустін та весь Радбез Росії: проти кого ще ввели санкції США Фото: заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна і заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. А також щодо інших членів російського Радбезу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Повідомляється, що санкції введено проти членів Ради безпеки Росії, включаючи колишнього Медведєва і Мішустіна.

"Ці особи збагатилися за рахунок російського народу. Деякі з них несуть відповідальність за надання підтримки, необхідної для підтримки війни (президента Росії, - ред.) Путіна з Україною. Ця дія відрізає їх від фінансової системи США і заморожує всі активи, якими вони володіють в Сполучених Штатах", - додали в Білому домі.

Зазначимо, постійний склад Ради безпеки Росії виглядає наступним чином:

  • Володимир Путін - президент Росії
  • Олександр Бортніков - директор ФСБ
  • Антон Вайно - керівник Адміністрації президента
  • В'ячеслав Володін - глава Держдуми
  • Сергій Іванов - спеціальний представник Путіна
  • Володимир Колокольцев - міністр внутрішніх справ
  • Сергій Лавров - міністр закордонних справ
  • Валентина Матвієнко - голова Ради Федерації
  • Дмитро Медведєв - заступник голови Радбезу
  • Михайло Мішустін - прем'єр-міністр
  • Сергій Наришкін - директор СЗР
  • Микола Патуршев - секретар Собеза
  • Сергій Шойгу - міністр оборони

Нагадавши, санкції проти Путіна ввели ще 26 лютого.

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