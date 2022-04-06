Медведєв, Мішустін та весь Радбез Росії: проти кого ще ввели санкції США

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна і заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. А також щодо інших членів російського Радбезу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Повідомляється, що санкції введено проти членів Ради безпеки Росії, включаючи колишнього Медведєва і Мішустіна.

"Ці особи збагатилися за рахунок російського народу. Деякі з них несуть відповідальність за надання підтримки, необхідної для підтримки війни (президента Росії, - ред.) Путіна з Україною. Ця дія відрізає їх від фінансової системи США і заморожує всі активи, якими вони володіють в Сполучених Штатах", - додали в Білому домі.

Зазначимо, постійний склад Ради безпеки Росії виглядає наступним чином: