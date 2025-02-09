Медведенко оцінив повернення Багатскіса у збірну України: "Нема чого втрачати"

Так, у грудні 2024 року ФБУ змінила головного тренера збірної: Віталія Степановського, під керівництвом якого команда стартувала у відборі на Євро-2025 з чотирма поразками, замінив новий-старий наставник Багатскіс, який вже очолював збірну у 2019-2023 роках.

Медведенко вважає, що за поточної ситуації це рішення виправдане.

"На даний момент це, швидше за все, найкраще рішення. Зважаючи на те, в якому положенні команда. Нема чого втрачати, насправді… У мене питання до Степановського – чому він не вів комунікацію? Можливо, йому не давали помічників, бюджету, чи він не міг домовитись із якимись гравцями, неясно. Комунікація – це його головна проблема”, – заявив Медведенко.

Також він розкритикував підхід Степановського до роботи зі збірною, наголосивши на невизначеності щодо його контракту та браку досвіду.

"Якщо він не промовляв із федерацією всі свої потреби, не говорив, скільки йому помічників та коштів на збірну потрібно, це одна історія. Якщо він вважав, що все витягне сам, без помічників – це інше. І те, й інше – це помилка. І все це призвело до закономірного результату – 0:4 у турнірній таблиці. Заміна тренера навряд чи допоможе. Якби ще залишалися шанси, цю заміну тренера ще можна було б критикувати, або оцінювати", – пояснив Медведенко.

Він також відзначив відмінність підходу Багатскіса, який одразу після призначення повідомив про контракт до 2027 року.

"Багатскіс одразу сказав, що підписав контракт до 2027-го… А Степановський, коли був призначений (у квітні 2023 року, - Ред.), не вийшов і не сказав нічого про свій контракт – чи є він взагалі. І Віталій не мав досвіду. Він у збірній працював, як працював у клубі. Тут треба було посилюватися досвідченими помічниками. І повір мені, їх вистачає. Багато хто б прийшов асистувати, за невеликі, посильні кошти", – наголосив екс-баскетболіст.

За словами Медведенка, головна проблема попереднього тренерського штабу полягала у відсутності комунікації, що вплинуло і на селекційну роботу.

"Не зрозуміло, яка йде селекція, які погляди на неї. Коли не викликали Іссуфа Санона, я взагалі не зрозумів, що це було. Коментарів, комунікації, спілкування з уболівальниками не було. Степановський не зрозумів, що він працює із збірною, це не приватний клуб. Тут ти не можеш робити все, що хочеш", – підсумував Медведенко.

Усі результати збірної України з баскетболу у 2024 році під керівництвом Степановського:

Словенія – Україна – 87:73

Україна – Португалія – 77:79

Україна – Ізраїль – 73:86

Ізраїль – Україна – 88:75

Чотири поразки поспіль – це найгірший результат української збірної за календарний рік. Такого антирекорду раніше не було (раніше українці тричі закінчували рік без перемог, але при цьому наша команда проводила меншу кількість матчів).

Наразі Україна посідає останнє місце в групі А, але все ще зберігає шанси зіграти наступного літа на чемпіонаті Європи. Для цього в лютому потрібно вигравати дві гри, що залишились (проти Словенії і Португалії – 21 і 24 лютого відповідно), і сподіватись на перемогу Ізраїлю в матчі з Португалією.