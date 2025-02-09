Медведенко оценил возвращение Багатскиса в сборную Украины: "Нечего терять"

Так, в декабре 2024 года ФБУ сменила главного тренера сборной: Виталия Степановского, под руководством которого команда стартовала в отборе на Евро-2025 с четырьмя поражениями, заменил новый-старый наставник Багатскис, который уже возглавлял сборную в 2019-2023 годах.

Медведенко считает, что в текущей ситуации это решение оправдано.

"На данный момент это, скорее всего, лучшее решение. Учитывая то, в каком положении команда. Нечего терять, на самом деле... У меня вопрос к Степановскому - почему он не вёл коммуникацию? Возможно, ему не давали помощников, бюджета, или он не мог договориться с какими-то игроками, неясно. Коммуникация - это его главная проблема", - заявил Медведенко.

Также он раскритиковал подход Степановского к работе со сборной, отметив неопределенность относительно его контракта и отсутствие опыта.

"Если он не проговаривал с федерацией все свои потребности, не говорил, сколько ему помощников и средств на сборную нужно, это одна история. Если он считал, что все вытянет сам, без помощников - это другое. И то, и другое - это ошибка. И все это привело к закономерному результату - 0:4 в турнирной таблице. Замена тренера вряд ли поможет. Если бы еще оставались шансы, эту замену тренера еще можно было бы критиковать, или оценивать", - пояснил Медведенко.

Он также отметил отличие подхода Багатскиса, который сразу после назначения сообщил о контракте до 2027 года.

"Багатскис сразу сказал, что подписал контракт до 2027-го... А Степановский, когда был назначен (в апреле 2023 года, - Ред.), не вышел и не сказал ничего о своем контракте - есть ли он вообще. И Виталий не имел опыта. Он в сборной работал, как работал в клубе. Здесь надо было усиливаться опытными помощниками. И поверь мне, их хватает. Многие бы пришли ассистировать, за небольшие, посильные средства", - отметил экс-баскетболист.

По словам Медведенко, главная проблема предыдущего тренерского штаба заключалась в отсутствии коммуникации, что повлияло и на селекционную работу.

"Не понятно, какая идет селекция, какие взгляды на нее. Когда не вызвали Иссуфа Санона, я вообще не понял, что это было. Комментариев, коммуникации, общения с болельщиками не было. Степановский не понял, что он работает со сборной, это не частный клуб. Здесь ты не можешь делать все, что хочешь", - подытожил Медведенко.

Все результаты сборной Украины по баскетболу в 2024 году под руководством Степановского:

Словения - Украина - 87:73

Украина - Португалия - 77:79

Украина - Израиль - 73:86

Израиль - Украина - 88:75

Четыре поражения подряд - это худший результат украинской сборной за календарный год. Такого антирекорда раньше не было (ранее украинцы трижды заканчивали год без побед, но при этом наша команда проводила меньшее количество матчей).

Сейчас Украина занимает последнее место в группе А, но все еще сохраняет шансы сыграть следующим летом на чемпионате Европы. Для этого в феврале нужно выигрывать две оставшиеся игры (против Словении и Португалии - 21 и 24 февраля соответственно), и надеяться на победу Израиля в матче с Португалией.