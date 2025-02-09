Медведенко пояснив, чому Михайлюк не зміг закріпитися в “Лейкерс"

Дворазовий чемпіон НБА у складі “Лос-Анджелес Лейкерс" Станіслав Медведенко поділився думкою про виступи Святослава Михайлюка, який вже сьомий сезон проводить у найсильнішій баскетбольній лізі світу. Зокрема, екс-зірка збірної Україна пояснив, чому Михайлюк, який у 2018 році потрапив у "Лейкерс", не зміг закріпитися у Лос-Анджелесі.

Зокрема екс-зірка НБА пояснив, що Михайлюк сьогодні у чудовій формі, але потребує покращення у грі в захисті.

"Зараз він виглядає дуже непогано. Свят у дуже добрій фізичній формі, біжить. Якби він ще додав у захисті, він взагалі змінив би враження про себе деяких менеджерів НБА", – сказав Медведенко.

Він також підкреслив, що для гравця 27 років – це "найпраймовіший час", коли досвід поєднується з хорошими фізичними кондиціями.

“Приблизно з 26 до 32 років – це найкращий час для гравця в НБА. Святослав заходить у цей час", – додав колишній баскетболіст збірної України.

У відповідь на питання, чи не здається Медведенку, що у Михайлюка надто авантюрний стиль, що проявляється у занадто великій кількості непідготовлених кидків, Станіслав сказав, що для українського захисника "Юти Джаз" зараз важливо використовувати кожен свій шанс на майданчику.

"За той час, що йому дають на майданчику, він має брати ці кидки. Іноді зі складних положень, іноді із явних. Якщо він їх не візьме, то їх візьме хтось перший інший. А якщо не заб'є, то сяде "на баню". В нього зараз роль не дуже стабільна. Але він вже сформувався як гравець. Він уже має навички, і їх експлуатуватиме", – сказав він, відзначаючи, що з кожним сезоном Михайлюк все більше вписується в систему НБА.

Зазначимо, що Святослав Михайлюк народився 10 червня 1997 року в Черкасах. Грав за "Черкаські Мавпи". Свою професійну кар'єру в НБА розпочав у 2018 році, коли був обраний на драфті під 47-м номером командою "Лос-Анджелес Лейкерс". Згодом виступав за кілька команд Національної баскетбольної асоціації, зокрема "Детройт Пістонс", "Оклахома-Сіті Тандер", "Торонто Репторс", "Нью-Йорк Нікс" та "Шарлотт Горнетс".

У серпні 2023 року підписав однорічний контракт з "Бостон Селтікс". За "кельтів" українець зіграв 41 матч, набираючи у середньому за поєдинок 4 очки і 1,2 підбирання. У складі цього клубу Михайлюк став чемпіоном НБА. Через рік, у серпні 2024-го, Святослав підписав чотирирічний контракт з "Ютою" на 15 млн доларів.