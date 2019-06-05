Медведчук заявил, что будет вести переговоры по Донбассу

Фото: Виктор Медведчук (УНИАН)

Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры с Россией

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры с Россией касательно ситуации на Донбассе. Об этом он написал в Twitter.

Он также сообщил, что его партия идет на внеочередные выборы в Раду, которые запланированы на 21 июля.

"Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира. Наша партия идет на выборы, чтобы создать крупную фракцию в парламенте и реализовать минские соглашения", - написал он.

Напомним, ранее Виктор Медведчук объявил, что выйдет из переговорного процесса с РФ по Донбассу. Тогда он заявил, что его политическая сила не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского. Так, он уточнил, что его план по мирному урегулированию конфликта на Донбассе "полностью противоречит точке зрения, обозначенной Зеленским".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина может использовать любые каналы общения, но он считает "недальновидным" отрезать уже существующие. В частности, Медведев назвал недальновидным вывод Медведчука из переговоров.