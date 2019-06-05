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Медведчук заявив, що буде вести переговори по Донбасу

Новини » Політика    05.06.2019 - 19:43
Медведчук заявив, що буде вести переговори по Донбасу
Фото: Віктор Медведчук (УНІАН)

Медведчук заявив, що продовжить вести переговори з Росією

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що продовжить вести переговори з Росією щодо ситуації на Донбасі. Про це він написав в Twitter.

Він також повідомив, що його партія йде на позачергові вибори Ради, які заплановані на 21 липня.

"Я буду вести переговори, щоб виправдати довіру наших громадян, які хочуть миру. Наша партія йде на вибори, щоб створити велику фракцію в парламенті й реалізувати мінські угоди", - написав він.

Нагадаємо, раніше Віктор Медведчук оголосив, що вийде з переговорного процесу з РФ щодо Донбасу. Тоді він заявив, що його політична сила не підтримує курс нового президента Володимира Зеленського. Так, він уточнив, що його план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі "повністю суперечить точці зору, позначеній Зеленським".

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Україна може використовувати будь-які канали спілкування, але він вважає "недалекоглядним" відрізати вже існуючі. Зокрема, Медведєв назвав недалекоглядним висновок Медведчука з переговорів.

 

 

Медведєв назвав недалекоглядним виведення Медведчука з переговорів Медведчук не буде учасником мінських переговорів по Донбасу, - РНБО
Новини України Віктор Медведчук
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