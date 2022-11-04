Медустанови України отримали понад 400 станцій Starlink, - Ляшко

Медустанови України отримали понад 400 станцій Starlink, щоб мати змогу працювати з електронною системою охорони здоров'я та мати доступ до інтернету.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"У нас є вже понад 400 Starlink, вони передані до працюючих закладів охорони здоров'я. Насамперед це прифронтові заклади охорони здоров'я, для того, щоб вони могли працювати і з електронною системою охорони здоров'я і плюс був доступ до інтернету", - повідомив Ляшко.
За його словами, на сьогодні 100% медустанов, які надають стаціонарну допомогу, забезпечені дизельними генераторами на випадок перебоїв із електроенергією.
Нагадаємо,SpaceX попросила Пентагон фінансувати послуги Starlink в Україні. Компанія заявила, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу". Потім компанія SpaceX продовжить безкоштовно постачати Україну супутниковому зв'язку Starlink.
Також повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість фінансування інтернет-послуг Starlink для України з фонду, який використовується для постачання зброї та обладнання.
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