Медустанови України отримали понад 400 станцій Starlink, - Ляшко

Медустанови України отримали понад 400 станцій Starlink, щоб мати змогу працювати з електронною системою охорони здоров'я та мати доступ до інтернету.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"У нас є вже понад 400 Starlink, вони передані до працюючих закладів охорони здоров'я. Насамперед це прифронтові заклади охорони здоров'я, для того, щоб вони могли працювати і з електронною системою охорони здоров'я і плюс був доступ до інтернету", - повідомив Ляшко. За його словами, на сьогодні 100% медустанов, які надають стаціонарну допомогу, забезпечені дизельними генераторами на випадок перебоїв із електроенергією.