В медцентре "Новые Санжары" заявили о готовности обеспечить карантин эвакуированным из Китая

Медицинский центр "Новые Санжары" готов обеспечить карантинные мероприятия на 14 дней гражданам, эвакуированным из Китая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии Украины.

Как отмечается, учреждение обеспечено всеми необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру.

"Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры, которые должны быть осуществлены, чтобы обеспечить строгий режим санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности. Центр имеет 200 койко-мест. Номера снабжены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами. Санузел находится в каждой комнате", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сам центр находится на отдельной территории, которая удалена от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары. Поэтому эвакуированные граждане, которым нужно будет пройти период обсервации, не будут никоим образом пересекаться с местными жителями.

Территория учреждения охраняется, осуществляется пропускной режим.

"Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, соблюдать публичный порядок и безопасность, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, нуждающихся в помощи государства Украина в сложной ситуации. Отмечаем, что согласно информации Минздрава, украинцы, эвакуированные из Китая, полностью здоровы, однако для предотвращения потенциальных угроз они будут находиться в Медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в течение 14 дней", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Новых Санжар заблокировали мост через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий транспорт с эвакуированными из Китая украинцами.

Также сообщалось, что в Новые Санжары для того, чтобы успокоить местных жителей, прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Министр заверил, что эвакуированные уже прошли 10 дней инкубационного периода, а симптомы коронавируса у них не были обнаружены.