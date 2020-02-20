Медцентр в Новых Санжарах изолируют и переведут на строгий режим

Медицинский центр в Новых Санжарах, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, изолируют и переведут на строгий режим безопасности. Об этом говорится в сообщении Полтавской областной государственной администрации.

Сообщается, что все эвакуированные здоровы, не имеют никаких симптомов болезни, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней.

"Эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава Полтавской ОГА Олег Синегубов привез в Новые Санжары ведущих медиков, к осмотру эвакуированных привлекут и специалистов из Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что на протесты в Новых Санжарах стянули Нацгвардию и бронетехнику, а правоохранители готовятся к возможному силовому разблокированию дорог.

Самолет с эвакуированными из Уханя уже прилетел в Харьков. Ожидается, что в ближайшее время украинцев и нескольких иностранцев начнут перевозить в Полтавскую область.