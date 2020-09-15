Медцентр НГЗ для борьбы с COVID-19 заработает уже этой осенью

Модульный медицинский центр для борьбы с коронавирусом приступит в Николаеве к работе в IV квартале 2020 года. На данный момент здание уже полностью возведено, сдача объекта запланирована на осень.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Как известно, ранее генеральный директор Николаевского глиноземного завода Виктор Кожевников анонсировал в интервью РБК-Украина, что НГЗ за свой счет построит и оборудует в Николаеве медицинский центр на 5 блоков и 30 боксов.

Специализацией медицинского центра, строительство которого стартовало в Николаеве апреле 2020 года по инициативе Олега Дерипаски, будет лечение пациентов с внебольничной пневмонией.

Модульный медицинский центр будет включать 5 блоков (приемный, лечебный, интенсивной терапии, диагностический и административный), а также 30 мест для пациентов с отдельными входами в боксы.

НГЗ рассматривает запуск медицинского центра в рамках помощи, которое предприятие оказывает региону для борьбы с эпидемией коронавируса. В связи с этим, медицинский центр строят в рекордно короткие сроки. В итоге Николаев получит новый медицинский центр "под ключ", включая внутреннюю отделку помещений и установку оборудования.

Новый центр призван стать современным медицинским учреждением, укомплектованным самым передовым оборудованием от известных мировых производителей.

Общая стоимость модульного медицинского центра - около 155 миллионов гривен, все расходы на строительство и оснащение оборудованием взял на себя Николаевский глиноземный завод.

Сообщается, что Николаевский глиноземный завод полностью оснастит медицинский центр высокотехнологичным медицинским оборудованием: аппаратом МСКТ (для мультиспиральной или мультисрезовой компьютерной томографии), аппаратами ИВЛ, аппаратами УЗИ экспертного класса, аппаратами лабораторной и функциональной диагностики.

Пациенты модульного медицинского центра будут размещаться в одноместных и двухместных палатах. В каждом боксе будет свой санузел, а также отдельный вход, что позволит изолировать инфекционных больных в условиях эпидемии.

Планируется, что после окончания эпидемии Covid-19 учреждение, которое строит НГЗ, будет перепрофилировано в современный иммунологический центр для оказания медицинской помощи жителям Николаевской области.

Напомним, модульный медицинский центр - не первый проект Николаевского глиноземного завода в рамках помощи региону для борьбы с эпидемией коронавируса.

Ранее НГЗ передал городской больнице №3 кислородное оборудование, необходимое для функционирования 50 аппаратов ИВЛ. Также НГЗ участвует в финансировании и закупке оборудования для инфекционного отделения Николаевской городской больницы №5.

Как известно, в Николаеве только за 14 сентября в городской больнице №4 коронавирус обнаружили сразу у 45 пациентов.

9 сентября больных с коронавирусом начали принимать Николаевская городская больница №3, городская больница №1 и областной центр лечения инфекционных заболеваний.

В то же время, как сообщила начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, городские больницы №4 и №5 пока не имеют договора с Национальной службой здоровья Украины на лечение больных с COVID-19.