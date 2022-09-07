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"Медленный, но значимый": в Пентагоне оценили прогресс ВСУ на поле боя

Фото: в Пентагоне оценили прогресс ВСУ на фронте (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины добиваются "медленного, но значимого прогресса" на юге страны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.

Он отметил, что украинские военные справляются лучше, чем российская армия, которая оказалась не в лучших позициях.

"Это первые дни. Я думаю, что украинцы делают медленный, но значимый прогресс. И мы посмотрим, как все сложится. Но я, безусловно, думаю, что дела на украинской стороне на юге сейчас идут лучше, чем на российской стороне", - заявил Каль.

Напомним, украинские защитники отбили некоторые населенные пункты на юге, но об их освобождении пока официально не сообщается, чтобы не подвергать их ударам со стороны оккупантов.

Ранее в Офисе президента анонсировали хорошие новости по продвижению ВСУ на Харьковском направлении.

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Пентагон