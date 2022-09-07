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"Повільний, але значущий": у Пентагоні оцінили прогрес ЗСУ на полі бою

Фото: у Пентагоні оцінили прогрес ЗСУ на фронті (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України домагаються "повільного, але значущого прогресу" на півдні країни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль.

Він зазначив, що українські військові справляються краще, ніж російська армія, яка опинилася не в кращих позиціях.

"Це перші дні. Я думаю, що українці роблять повільний, але значущий прогрес. І ми подивимося, як все складеться. Але я, безумовно, думаю, що справи на українській стороні на півдні зараз йдуть краще, ніж на російській стороні", - заявив Каль.

Нагадаємо, українські захисники відбили деякі населені пункти на півдні, але про їх звільнення поки офіційно не повідомляється, щоб не піддавати їх ударам з боку окупантів.

Раніше в Офісі президента анонсували хороші новини щодо просування ЗСУ на Харківському напрямку.

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