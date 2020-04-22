Повільне зростання: що відбувається з курсом долара 22 квітня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 2 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,43 гривень за долар, курс євро виріс на 2 копійки до 29,68 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 27,02 (27,02 - 21 квітня), продажу - 27,43 (27,40 - 21 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,12 (29,03 - 21 квітня), продажу - 29,68 (29,66 - 21 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,16 (3,19 - 21 квітня), продажу 3,63 (3,68 - 21 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 22 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,13 гривень за долар, курс купівлі до 27,11 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 29,47 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 квітня довідковий курс на рівні 27,08 грн/долар, знизивши його порівняно з 21 квітня (27,09 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,00 - 27,35 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні: долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.

Нагадаємо, згідно з прогнозом консенсус-прогнозом "Україна в 2020-2021 роках: наслідки пандемії", середній курс в 2020 році складе 28,85 гривень за долар, в кінці року - 29,5 гривень за долар.