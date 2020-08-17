Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 17 августа

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,47 гривен за доллар. Курс евро вырос на 4 копейки до 32,49 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,23 (27,26 - 14 августа), продажи - 27,47 (27,52 - 14 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (31,98 - 14 августа), продажи - 32,49 (32,45 - 14 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,43 - 14 августа), продажи 3,83 (3,83 - 14 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,34 гривен за доллар, курс в покупке - 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,41 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 августа справочный курс на уровне 27,31 грн/доллар, снизив его по сравнению с 14 августа (27,34 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,30 - 27,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина заявил, что плавающее курсообразование и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководителе центробанка. Нацбанк, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса как в одну, так и в другую сторону.

Аналитики ожидают, что в течение ближайшей недели продолжится снижение курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.