Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 17 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,47 гривень за долар. Курс євро виріс на 4 копійки до 32,49 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,23 (27,26 - 14 серпня), продажу - 27,47 (27,52 - 14 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,00 (31,98 - 14 серпня), продажу - 32,49 (32,45 - 14 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,43 - 14 серпня), продажу 3,83 (3,83 - 14 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 17 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,34 гривень за долар, курс купівлі - 27,32 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 32,41 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 серпня довідковий курс на рівні 27,31 грн/долар, знизивши його порівняно з 14 серпня (27,34 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,30 - 27,50 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що плаваюче курсоутворення та ключові принципи роботи НБУ на міжбанку збережуться при новому керівнику центробанку. Нацбанк, як і раніше, буде згладжувати надмірні коливання курсу як в один, так і в іншу сторону.

Аналітики очікують, що протягом найближчого тижня продовжиться зниження курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.