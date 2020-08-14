Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 14 августа

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 10 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 27,52 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 32,45 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,26 (27,37 - 13 августа), продажи - 27,52 (27,62 - 13 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,98 (32,07 - 13 августа), продажи - 32,45 (32,55 - 13 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,44 - 13 августа), продажи 3,83 (3,83 - 13 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,33 гривен за доллар, курс в покупке до 27,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 32,25 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 августа справочный курс на уровне 27,34 грн/доллар, снизив его по сравнению с 13 августа (27,42 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,30 - 27,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что для резкой девальвации и роста курса доллара до 30 гривен оснований сейчас нет и что курс будет колебаться плавно.

Отметим, правление Национального банка (НБУ) представило на общественное обсуждение проект "Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу".

Как отмечается в проекте, "в 2021 году и в дальнейшем НБУ продолжит применение монетарного режима гибкого инфляционного таргетирования, опирающегося на плавающий обменный курс, с акцентом на поддержание финансовой стабильности и обеспечение устойчивых темпов экономического роста".