Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 8 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,04 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 30,47 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,81 (26,81 - 7 июля), продажи - 27,04 (27,08 - 7 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,97 (30,01 - 7 июля), продажи - 30,47 (30,57 - 7 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,43 - 7 июля), продажи 3,82 (3,84 - 7 июля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,96 гривен за доллар, курс в покупке до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,45 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 8 июля справочный курс на уровне 26,94 грн/доллар, повысив его по сравнению с 7 июля (26,93 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,85 - 27,05 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Согласно прогнозу аналитиков, до конца текущей недели диапазон курса будет находиться в коридоре 26,70-27,10 гривен/доллар.

Напомним, международные резервы Украины в июне 2020 года выросли до 28,5 млрд долларов благодаря кредиту МВФ.