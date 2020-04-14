ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курса доллара на межбанке упал до психологической отметки

Новости » Экономика     14.04.2020 - 10:36
Курса доллара на межбанке упал до психологической отметки
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит около 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,00 гривен за доллар, курс в покупке - 26,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,48 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9700 - 27,0000 грн/доллар, евро 29,4590 - 29,4891 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3681 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9700

27,0000

EUR/UAH

29,4590

29,4891

RUB/UAH

0,3675

0,3681

Напомним, 13 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9800 - 27,0200 грн/доллар, евро 29,4351 - 29,4761 грн/евро, российский рубль 0,3667 - 0,3673 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 апреля установлен на таком уровне: 27,2022 гривен за 1 доллар (-0,0576 грн). При этом курс доллара на 10 апреля составляет 27,2598 гривен за 1 доллар.

Курса доллара на межбанке упал до психологической отметки

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Дефицит госбюджета увеличен до 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Национальный банк Украины выступает против эмиссии гривны для финансирования дефицита государственного бюджета. По его словам, НБУ против того, "чтобы снова выпускать из бутылки "джинна инфляции и девальвации". Потому что из-за эмиссии гривна стремительно упадет, а цены стремительно вырастут

НБУ на 14 апреля снизил официальный курс доллара Курс доллара на межбанке упал до психологической отметки
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь