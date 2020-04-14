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Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 14 квітня

Новини » Економіка     14.04.2020 - 12:45
Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 14 квітня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро дешевшають в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,33 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 29,75 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,98 (26,99 - 13 квітня), продажу - 27,33 (27,37 - 13 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,19 (29,22 - 13 квітня), продажу - 29,75 (29,84 - 13 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,22 (3,19 - 13 квітня), продажу 3,72 (3,72 - 13 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 14 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,00 гривень за долар, курс купівлі - 26,97 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,48 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 квітня довідковий курс на рівні 27,05 грн/долар, не змінивши його порівняно з 13 квітня (27,05 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,00 - 27,20 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 14 квітня

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня прийняла зміни до державний бюджет на 2020 рік. Дефіцит держбюджету збільшено до 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Національний банк України виступає проти емісії гривні для фінансування дефіциту державного бюджету. За його словами, НБУ проти того, щоб знову випускати з пляшки "джина інфляції і девальвації". Тому що через емісію гривня стрімко впаде, а ціни стрімко зростуть.

Курсу долара на міжбанку впав до психологічної відмітки НБУ на 14 квітня знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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